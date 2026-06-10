暑い夏がやってくる。楽しい季節だが、ふとした瞬間に「自分は今、臭っていないか!?」「薄着のせいで下着が透けて凹凸ができてないか!?」と不安がよぎる。それに加えて、レジャーのタイミングや、満員電車・街中を歩いている時に感じる「暑さ」。汗をかいた背中に服がくっつく感覚は不快だ。「夏は楽しいけど、時としてつらすぎる…」そんな悩みを解決してきたユニクロのインナーが、2026年、さらなる進化を遂げた。【写真】進化し