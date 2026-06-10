米大手銀行モルガン・スタンレーの建物に掲げられたスペースX新規株式公開の宣伝＝9日、ニューヨーク（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米宇宙開発企業スペースXの新規株式公開（IPO）に、売り出し株数の数倍に上る注文が機関投資家から集まっているもようだ。ブルームバーグ通信が9日、報じた。調達額は約750億ドル（約12兆円）と過去最大の上場となる見通し。12日に米ナスダック市場に上場する。売り出しの3割は個人投資