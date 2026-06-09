星野リゾートが運営する、日帰り温泉「星野温泉 トンボの湯(以下、トンボの湯)」では、2026年7月1日(水)〜9月6日(日)に、「トンボの足水浴」を開催。同イベントでは、自然界の音や動きに見られる「規則的」と「不規則」が調和した心地よいリズム“1/f ゆらぎ”とヒノキの香りに包まれる涼体験ができる。【画像イメージ】新設される足水桶新設される足水桶「星野温泉 トンボの湯」は、1915年(大正4年)に開湯し、与謝野晶子や北原白