2026年6月1日（月）〜14日（日）、LE SSERAFIM 2nd Studio Album ‘PUREFLOW’ pt.1の発売を記念して、「LE SSERAFIM 2026 S/S POP UP IN TOKYO」が東京にて開催中！POP UPならではのグッズやフォトスポット、さらに限定特典も♡ そこで今回は、会場の様子や注目グッズまで、見どころをたっぷりご紹介します。ぜひチェックしてくださいね♡「LE SSERAFIM 2026 S/S POP UP IN TOKYO」が開催中！LE SSERAFIM 2nd Studio Al