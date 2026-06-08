XG 7人組アーティストグループ・XGが、現地時間6月6日にウェンブリー・スタジアム（ロンドン）で開催された、イギリス最大の音楽フェスティバル「Capital’s Summertime Ball 2026」に初出演を果たした。【写真・動画】XG「HYPNOTIZE」＆「Flowers」（Live at Capital's Summertime Ball 2026）＆ライブフォト「Capital’s Summertime Ball」は、イギリスの人気ラジオ局「Capital」が主催し、毎年、多くの世界的ポ