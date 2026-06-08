7月3日（金）から新橋演舞場にて上演されるスーパー歌舞伎『もののけ姫』の製作発表記者会見が、6月5日（金）に都内で開催された。出演する歌舞伎俳優の市川團子、中村壱太郎、市川中車や、スタジオジブリの鈴木敏夫プロデューサーらが登壇し、作品への想いや上演に向けた意気込みなどを語った。【関連写真】スーパー歌舞伎『もののけ姫』の製作発表記者会見の写真をチェック！”スーパー歌舞伎”は、三代目市川猿之助が1986年に創