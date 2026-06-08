FC琉球は8日、平川忠亮監督が2026−27明治安田J3リーグも引き続きトップチームの指揮を執ることを発表した。現在47歳の平川監督は現役時代に浦和レッズ一筋でプレーし、2018年に現役引退後は浦和でユースやトップチームでコーチを歴任したほか、同ユースで監督を務め、2025年から琉球で指揮を執っている。明治安田J2・J3百年構想リーグはWEST-Bで9位に終わり、プレーオフラウンドを経て最終的には34位となっていた。続投が決