スピード落とせ(1)【漫画】本編を読む高齢者の足として普及している便利な電動車椅子「シニアカー」。道路交通法上は歩行者扱いとなるため、公道では歩道を走行する(歩道がなく路側帯のない道路では右側を通行)。免許不要の手軽さがある一方で、最高速度は時速6キロと成人の早歩き程度に設定されている。今回は、そんなシニアカーに対する「もやっ」としたエピソードを描いた、狸谷(@akatsuki405)さんの漫画『チェッカー鳥海さん、