「ガラスに激突！」時速6キロで走る高齢者→「どいて！」と我が物顔のシニアカーにモヤッ【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
高齢者の足として普及している便利な電動車椅子「シニアカー」。道路交通法上は歩行者扱いとなるため、公道では歩道を走行する(歩道がなく路側帯のない道路では右側を通行)。免許不要の手軽さがある一方で、最高速度は時速6キロと成人の早歩き程度に設定されている。今回は、そんなシニアカーに対する「もやっ」としたエピソードを描いた、狸谷(@akatsuki405)さんの漫画『チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします』より「スピード落とせ」を紹介する。
■店内で感じる「もやっと」する瞬間
シニアカーやジョイスティック型の電動車椅子は、長距離の買い物も可能にする優れた歩行補助アイテムだ。施設利用のルールは各店舗で異なるが、ダイヤルで速度調節ができるものの、狭い通路を幅広の車体が走行していると、周囲は体感的にとても速く感じるという。なかには、前を歩く親子に対して「ほらほら、どいてどいて!!」と道を譲るよう促す一部の利用者もおり、周囲を困惑させるケースがある。このエピソードを漫画で公開したところ、読者からは「ひかれかけたことがある」「歩行者扱いだと知らなかった」といった反響が寄せられた。
■周囲を確認し、安全な利用を
店舗の入り口付近では、利用者が操作を誤りそのままガラスに激突してしまうといったトラブルも起きているという。作者の狸谷さんは「必要なものとしてご利用なのは重々承知ですが、周りを確認して安全に使っていただきたいです」と訴える。時には大事故につながる恐れもあるため、けがのないよう慎重な操作が求められる。
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