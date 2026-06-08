毎月3〜7日は「さかなの日」、10日は「魚（とと）の日」と定められているものの、魚料理はハードルが高いと感じている方も多いのではないでしょうか。父の日が近いこの時期、旬の魚介から缶詰まで手軽なアイデアレシピを幅広くご紹介します。おかずにもおつまみにもなる一皿とともに、お父さんやご主人に感謝を伝えてみませんか。魚介料理の新しい楽しみ方切って和えるだけ「鯖缶なめろう風」 この投稿をInstagramで見る