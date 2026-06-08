関東地方は、今日8日(月)の昼頃にかけて断続的に雨が降り、お出かけには傘をお持ちください。9日(火)以降も曇りや雨の日が多く、ムシムシとした暑さの日が増えるでしょう。梅雨の晴れ間は強い日差しや暑さ対策、また食中毒にも注意が必要です。8日は昼頃まで断続的に雨昨日7日(日)は関東甲信地方で梅雨入りの発表があり、関東も長雨の季節になりました。今日8日(月)も梅雨空が続きそうです。昼頃にかけては南の海上を進む低気圧の