リブ・マックスは、「ホテルリブマックスBudget川崎大師」を6月1日に開業した。客室はツイン20室とキャビン8床の2タイプを設け、室内にはWi-Fiや加湿機能付き空気清浄機を設置した。館内にはキャビンルーム用のシャワー・洗面室を備え、フロントでは多言語対応スタッフや観光情報の提供を行う。アクセスは、京急大師線東門前駅から徒歩で約6分、首都高速横羽線大師インターチェンジ（IC）から車で約2分。