ヤンキース戦を観戦した2人の世界的スターヤンキースの本拠地を訪れたハリウッドの超大物俳優が話題となっている。MLBの公式X（旧ツイッター）は3日（日本時間4日）、スタンドで試合を観戦する2人の世界的スターの様子を公開。日米のファンは「すげぇぇぇ」「まじか」と興奮している様子だった。3日（同4日）のヤンキース-ガーディアンズ戦を観戦したのは、「デッドプール」で主演を務めるヒュー・ジャックマンさんと、「X-Men