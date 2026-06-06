ヤンキース戦を観戦した2人の世界的スター

ヤンキースの本拠地を訪れたハリウッドの超大物俳優が話題となっている。MLBの公式X（旧ツイッター）は3日（日本時間4日）、スタンドで試合を観戦する2人の世界的スターの様子を公開。日米のファンは「すげぇぇぇ」「まじか」と興奮している様子だった。

3日（同4日）のヤンキース-ガーディアンズ戦を観戦したのは、「デッドプール」で主演を務めるヒュー・ジャックマンさんと、「X-Men」のウルヴァリン役で知られるライアン・レイノルズさん。両者は「デッドプール＆ウルヴァリン」などで度々共演しており、プライベートでも親交が深い“スターコンビ”として広く知られている。

MLBはSNSで、観戦する姿を捉えた動画を公開。レイノルズがオーナーを務める英サッカーチーム・レクサムAFCは、7月29日（同30日）にヤンキースタジアムでリバプールと対戦予定。そのための視察も兼ねて来場したのではと推測されている。

豪華コンビの観戦に、日米のファンは大いに盛り上がった。SNS上には「ヤンキース戦があっという間にハリウッド上映会に様変わり」「著名人が2人」「OOOOOOO!!!!!」「この2人仲良すぎやろ」「大好きなコンビ!!!!!」といった声が寄せられていた。（Full-Count編集部）