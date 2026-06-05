「黄色い袋」が変わります。山鹿市は「燃やすごみ」の指定ごみ袋の色を、6月下旬から変更することを明らかにしました。山鹿市の「燃やすごみ」の袋にはいま、黄色い袋が使われています。しかし。■山鹿市 廃棄物対策係・後藤孝文係長「袋の着色に使用する原料が入荷の見通しが立たなくなったと連絡を受け透明にしました」 中東情勢の影響で、袋の着色に使うナフサが十分に確保できない事を受け、透明の袋への切り替えを決定。