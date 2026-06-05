文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中のコラム「水谷加奈の劇場型恋愛体質」。 アナウンス部長・水谷アナが、日々の生活で感じたことを心のままに綴っていく。 ―6月5日（金）配信分― 若い頃連れて行ってもらったことがあるイタリアンレストランを再訪しました。あの頃と同じ場所に今なお健在とは。創業30年になります。 店に着くと80代と思われる上品な女性が1人出てきました。店の男性スタ