元メジャーリーガーの上原浩治が自身のインスタグラムを更新。「北海道でのゴルフ」「ちょっと雨が降ったときもあったけど、楽しい気持ちいいゴルフでした！」と初夏のラウンドを満喫したことを投稿した。【写真】カートに乗って会話に興じる上原浩治と松井稼頭央（全4枚）この日、一緒のラウンドしたのは上原と同じく日本のプロ野球からメジャーリーグに渡り活躍してきた松井稼頭央だった。上原は読売ジャイアンツから2009年にボ