毎年6月の不正改造車排除・強化月間に合わせ、金沢市内のパーキングエリアで車の抜き打ち検査が行われました。検査には、国交省・石川運輸支局の職員ら約30人が参加。国道を走る車を石川県警がパーキングエリアに誘導した後、運輸支局の職員らが不正改造や整備不良がないかなど、1台1台確認していきました。また、指定色以外のライトの装着や車体からのタイヤのはみ出しなど道路運送車両法の禁止行為がチェックできる