気象台は4日、「中国地方が梅雨入りしたとみられる」と発表しました。平年より2日早い梅雨入りです。広島地方気象台によると、中国地方は向こう1週間、前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多くなる見込みです。このため、気象台は午前11時に「中国地方が梅雨入りしたとみられる」と発表しました。平年より2日早く、去年より19日遅い梅雨入りです。県内では、梅雨前線の影響で今夜からあす5日未明にかけて、雨が降る予想