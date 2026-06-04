ファミリーマートは6月5日、オリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」から、夏に向けた新商品を一部店舗を除く全国の店舗で順次発売する。「綿麻シリーズ」が新登場コンビニエンスウェアは、ファッションデザイナーの落合宏理氏との共同開発のもと、「いい素材、いい技術、いいデザイン。」のコンセプトを掲げ、展開している同社のオリジナルアパレルブランド。今回、初夏から秋にかけて活躍する上質なリラックスウェア