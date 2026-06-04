Chevonが6月18日よりNetflixにて世界独占配信されるアニメ『刃牙道』第2クールのオープニングテーマを担当することが決定した。さらに本日公開された第2クールのメインPVで、楽曲の一部も解禁された。Chevon初のアニメタイアップ楽曲として書き下ろされた「六ノ輪」は、宮本武蔵が著した「五輪書」をモチーフに、その先にある「六つ目の輪」を想像し描き出した一曲。“最強”同士の壮絶な死闘が繰り広げられる『刃牙道』の世界観を