丸山純奈が、ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』の劇中歌である「秒針メモリー」を本日リリースした。“進み続ける時間”をテーマに、別れを選択した痛みも抱えながらも未来へ進む決意を表現した本作は、秒針の音やピアノやストリングスを取り入れた儚いサウンドに、丸山純奈の透き通る歌声が際立つバラードに仕上がっているという。そして、本日20時には丸山純奈本人が初出演となる、時間の流れを象