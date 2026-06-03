iriが、新曲「Crunchy」を6月5日に配信リリースすることを発表した。本楽曲は、iriの楽曲「Coaster」でもタッグを組んだSANABAGUN.澤村一平＆大樋祐大、Yusuke Nakamura（BLU-SWING）をアレンジに迎えた1曲。ヒップホップやネオソウルをベースに、iriのアンニュイな歌声とリラックスしたグルーヴ、そしてユーモラスで皮肉めいた歌詞が、この閉塞した時代の空気を抱えながらも、その中を軽やかに泳いでいくような感覚を描いた楽曲に