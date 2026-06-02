¸«Î¤Ä«´õ´ÆÆÄ¡ßWIT STUDIO¤¬Â£¤ë¡¢¿·ºîTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥­¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥«¥ê¥¨¥¹¡Ù¡¢Âè8ÏÃ¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤È¤¢¤é¤¹¤¸¤¬¸ø³«¡£¤Þ¤¿¡¢¼çÂê²Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈIS¡§SUE¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥­¥ã¥éIC¡§CHU¡Ê¥¤¥Ã¥Á¥å¡Ë¤Ë¤è¤ë¼¡²óÍ½¹ð¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ØPUI PUI ¥â¥ë¥«¡¼¡Ù¤Î¸«Î¤Ä«´õ´ÆÆÄ¤ÈWIT STUDIOÆâ¤Î¥¹¥È¥Ã¥×¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦TORUKU¤Î¥¿¥Ã¥°¤ÇÂ£¤ë¿·ºîTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥­¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥«¥ê¥¨¥¹¡Ù¡£¥á¥¤¥óPV¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï260Ëü²ó¤òÆÍÇË¡¢º£Ç¯6·î¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¢