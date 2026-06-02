『キャンディーカリエス』第8話 場面写真＆あらすじ公開！
見里朝希監督×WIT STUDIOが贈る、新作TVアニメ『キャンディーカリエス』、第8話の場面写真とあらすじが公開。また、主題歌アーティストIS：SUEとのコラボキャラIC：CHU（イッチュ）による次回予告も公開された。
『PUI PUI モルカー』の見里朝希監督とWIT STUDIO内のストップモーションスタジオ・TORUKUのタッグで贈る新作TVアニメ『キャンディーカリエス』。メインPVの再生回数は260万回を突破、今年6月にフランスで開催されるアヌシー国際アニメーション映画祭の公式コンペティションTV Films部門に選出・正式出品が決定するなど、早くも世界を席巻中。国内では、4月15日（水）よりTBS『よるのブランチ』内にて放送がスタートし、放送終了後にはYouTubeにて全話無料配信も実施され、 ”ぷくちゅる” な世界観に魅力されるファンを日々拡大している。
このたび、6月3日（水）に放送＆配信となる第8話の場面写真・あらすじ・次回予告映像が公開された。
＜第8話「イヤイヤ⼤暴⾛」あらすじ＞
欲しいおもちゃを⾒つけたアメは、ミカンたちを真似して駄々をこねるが騒ぎ⽅が⾜りず買ってもらえない。⾒かねたカリエスが⼿助けしてくれるが……。
＞＞＞第8話場面写真をチェック！（写真11点）
そして、主題歌アーティスト「IS：SUE」とのコラボキャラ ”IC：CHU（イッチュ）” による、次回予告映像も公開。本日公開の第8話の次回予告は IC：CHU・リノが担当。お見逃しなく。
（C）Tomoki Misato/WIT STUDIO/トゥースフェアリーズ
『PUI PUI モルカー』の見里朝希監督とWIT STUDIO内のストップモーションスタジオ・TORUKUのタッグで贈る新作TVアニメ『キャンディーカリエス』。メインPVの再生回数は260万回を突破、今年6月にフランスで開催されるアヌシー国際アニメーション映画祭の公式コンペティションTV Films部門に選出・正式出品が決定するなど、早くも世界を席巻中。国内では、4月15日（水）よりTBS『よるのブランチ』内にて放送がスタートし、放送終了後にはYouTubeにて全話無料配信も実施され、 ”ぷくちゅる” な世界観に魅力されるファンを日々拡大している。
＜第8話「イヤイヤ⼤暴⾛」あらすじ＞
欲しいおもちゃを⾒つけたアメは、ミカンたちを真似して駄々をこねるが騒ぎ⽅が⾜りず買ってもらえない。⾒かねたカリエスが⼿助けしてくれるが……。
＞＞＞第8話場面写真をチェック！（写真11点）
そして、主題歌アーティスト「IS：SUE」とのコラボキャラ ”IC：CHU（イッチュ）” による、次回予告映像も公開。本日公開の第8話の次回予告は IC：CHU・リノが担当。お見逃しなく。
（C）Tomoki Misato/WIT STUDIO/トゥースフェアリーズ
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