2023年からホークスの捕手育成に携わる緑川大陸氏野球界の技術や理論は年々、進化を見せている。打撃や投球などの理論が確立され、過去の“常識”は“非常識”と言われる時代になってきた。捕手の技術もその一つだ。2023年からソフトバンクの捕手育成に携わるキャッチャーコーチの緑川大陸さんは、フレーミングだけではない「世界基準の捕手育成」を掲げ、選手たちと向き合っているという。緑川さんは大学まで捕手としてプレー