東京都、埼玉県、千葉県にあるスーパーマーケット「スーパーベルクス」は、週ごとにチラシを掲載しています。最新のチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。チラシの売り出し期間は、2026年5月30日から6月5日までです。つや姫が5kg・3229円ベルクスといえば、日替わりセール。6月2日以降の注目商品を紹介します。2日（火）は、令和7年産の宮城県産「つや姫」（5kg・3229円）に注目。数量限定で、こちらは1家族2点限