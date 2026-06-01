【ベルクス最新チラシ】ピーマン、うどん、総菜パン...106円商品がお得《6月5日まで》

東京都、埼玉県、千葉県にあるスーパーマーケット「スーパーベルクス」は、週ごとにチラシを掲載しています。

最新のチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。

チラシの売り出し期間は、2026年5月30日から6月5日までです。

つや姫が5kg・3229円

ベルクスといえば、日替わりセール。6月2日以降の注目商品を紹介します。

2日（火）は、令和7年産の宮城県産「つや姫」（5kg・3229円）に注目。数量限定で、こちらは1家族2点限りとなっています。

3日（水）は、茨城産などの「ピーマン」が106円。先着200人、1家族1袋限りです。

4日（木）は、茨城産などのキャベツが160円。こちらも先着200人、1家族1玉限りです。

5日（金）は、マルちゃん「北海道小麦の玉うどん」「稲庭風細うどん」が各106円。また、16時からのタイムサービスでは、ヤマザキのたっぷり満足シリーズの「ソースマンチカツサンド」「コロッケサンド（北海道産じゃがいも使用）」が各106円で販売されます。

106円の商品が充実しているのはうれしいですよね。近くに店舗がある人はチェックしてみて。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）