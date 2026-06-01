ブルージェイズのサンチェスと少年の“意思疎通ミス”【MLB】オリオールズ 9ー5 Bジェイズ（日本時間1日・ボルティモア）岡本和真内野手が所属するブルージェイズは31日（日本時間6月1日）、オリオールズと対戦し5-9で敗れた。6回の守備中に悲痛なアクシデントが発生。客席の少年ファンが投げたボールが、ヘスス・サンチェス外野手の右手首に直撃し負傷退場。少年も強制退場させられる事態となり、日米のファンから同情の声が寄