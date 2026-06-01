この記事をまとめると ■プジョーから新しいコンセプトのステアリングが発表された ■四角型のステアリングで「HyperSquare（ハイパースクエア）」と名付けられている ■ステアリング・バイ・ワイヤを搭載し2027年に市販予定としている 常識はずれのステアリング現る いまやクラブDJの世界はパソコンで演奏するのが主流となっていますが、昔ながらのレコードを使うDJからは「音はやっぱりアナログでしょ」と、マウントをとられが