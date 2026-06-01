球団発表DeNAは1日、オースティン・コックス投手をウェーバー公示し、育成契約の庄司陽斗投手を支配下登録した。庄司は背番号122から93になる。「再び支配下登録となり、嬉しいという思いもありますが、『ここからやってやるぞ』という気持ちが強いです。1度育成となった時は悔しい気持ちが強くありましたが、『もう一度支配下に戻って一軍で活躍する』、『チームに貢献したい』という思いでここまでやってきました。これから