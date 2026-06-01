インスタグラムのストーリーズ機能を更新【MLB】ドジャース 9ー1 フィリーズ（日本時間1日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は31日（日本時間6月1日）、本拠地フィリーズ戦に「1番・指名打者」で出場し、5打数2安打だった。先発した山本由伸投手は今季最多の10奪三振をマークするなど5回1/3を投げて無失点の内容で5勝目をマークした。大谷は試合後に自身のインスタグラムを更新し、ストーリーズ機能で真っ先に称えたのは