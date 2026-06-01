【モデルプレス＝2026/06/01】M!LKの佐野勇斗と山中柔太朗が、6月9日発売の「MEN’S NON-NO」（以下、メンズノンノ／集英社）2026年7月号増刊＜SPECIAL EDITION＞カバーに登場する。【写真】M!LK佐野「骨格がそっくり」祖父母・両親らとの集合ショット◆M!LK佐野勇斗＆山中柔太朗「メンノン」初表紙増刊＜SPECIAL EDITION＞カバーを飾るのは、現在ブレイク中のダンス＆ボーカルグループ・M!LKの佐野と山中。＜3080（さんぱち）コン