へいわこどもクリニック／中田耕次 所長 最近、SNSなどで「謎の風邪」という言葉が話題になっています。咳や鼻水など、軽い症状が長引くのが特徴のようですが、実際にはやっているのか？高松市で街の人や医師に話を聞きました。 （街の人は―）「2人くらいは私の友達でなってました。1週間くらい熱は出ないけど、ずっとしんどいみたいな感じ」「実は1カ月くらい前に夫婦でかかったんですけど、症状が一緒だったので