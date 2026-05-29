04 Limited Sazabysが、自身主催の野外フェス＜YON FES＞の開催10周年を記念して、『YON FES POP UP!』を名古屋パルコにて期間限定で開催することを発表した。ここでしか買えないPOP UP限定グッズ販売をはじめ、2016年の初開催からこれまでの10年間のライブのダイジェスト上映、YON FES・04 Limited Sazabysへの思い思いのメッセージを綴れるメッセージボードの設置、YON FESオリジナルラベルのドリンク自動販売機の設置、さらにス