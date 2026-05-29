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6/21(Æü)¡§04 Limited Sazabys / BLUE ENCOUNT / EVERLONG / go!go!vanillas / Maki / muque / My Hair is Bad / Survive Said The Prophet /¥¥å¥¦¥½¥Í¥³¥«¥ß / ¥Ï¥¯¡£ / ¥Þ¥¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó
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6/20¡ÊÅÚ¡Ë1ÆüÆþ¾ì·ô¡Ú¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµÉÕ¤¡Û°ìÈÌ¡ï13,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¡¿U-18¥Á¥±¥Ã¥È¡ï9,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
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¡Ú¼çºÅ¡ÛYON FES 2026 ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¡Ú´ë²è¡ÛNo Big Deal Records / ÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢
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¡Ú±¿±Ä¡ÛSUNDAY FOLK PROMOTION
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ÛSUNDAY FOLK PROMOTION 052-320-9100(12:00¡Á18:00)
¡ÚHP¡Ûhttps://yonfes.nagoya/feature/2026
¡ÚX¡Û@yon_fes ( https://x.com/yon_fes )
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¡ÎBlu-ray¡Ï\8,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎDVD(3disc)¡Ï\7,700¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§CONTENTS
¡¦YON EXPO¡Ç25¡÷2025.11.8-9 TOYOTA ARENA TOKYO
¡¦DOCUMENT OF ¡ÈYON EXPO¡Ç25¡É
¡ÎÉÕÂ°¡Ï
¡¦Special Photo Book (84P)
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01. message
02. My HERO
03. Now here, No where
04. Chicken race
05. Warp
06. mottö
07. Cycle
08. Kick it
09. Milestone
10. Lost my way
11 mahoroba
12. Utopia
13. monolith
14. knife
15. Finder
16. Alien
17. Night on
18. magnet
19. midnight cruising
20. milk
21. Honey
22. Harvest
23. Feel
24. Keep going
en1. Buster call
en2. swim
¡ãDAY2¡ä
01. Every
02. climb
03. swim
04. Kitchen
05. days
06. Galapagos
07. Galapagos ¶
08. mottö
09. fade
10. discord
11. Í¼Æä
12. kiki
13. monolith
14. fiction
15. Grasshopper
16. GATE
17. Night on
18. magnet
19. midnight cruising
20. Letter
21. hello
22. soup
23. Horizon
24. Squall
en1. Terminal
en2. Give me
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