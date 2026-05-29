紀ノ国屋は、夏季限定商品「あんみつプリン」を、6月1日〜8月末までの間、紀ノ国屋各店(一部店舗を除く)で販売する。【紀ノ国屋 あんみつプリンの画像はこちら】◆紀ノ国屋 あんみつプリン販売価格:税込486円販売店:紀ノ国屋各店(一部店舗を除く)北海道産小豆のこしあんを使ったなめらかな“あんプリン”に、求肥･甘夏･寒天を重ね、あんみつ風に仕立てた。ベースとなる“あんプリン”には、北海道産小豆のこしあんを使用。なめらか