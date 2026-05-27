参政党の神谷宗幣代表が2026年5月27日に開いた定例記者会見で、沖縄の辺野古沖で発生した船転覆・死亡事故をめぐるメディアの報道姿勢に対する見解を述べた。複数報道によると、3月16日に平和学習中の同志社国際高校の生徒18人と乗組員を乗せた船2隻が転覆し、女子生徒と船長が死亡した。「監督は逮捕されるわけですけど。船に乗せた船長は」会見では質疑応答の際、フリーランス記者が辺野古事故は大手メディアによる報道が「必要