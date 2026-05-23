片平里菜が10thシングル「愛するたびに」を掲げて、4月18日の那覇Sound M’s公演を皮切りに全国ツアー＜“愛するたびに” Release TOUR 2026＞を開催中だ。同ツアーのゲストアーティストが最終発表となった。＜“愛するたびに” Release TOUR 2026＞は全国25ヶ所を巡るもの。今回発表となったのはツアー“FINALシリーズ”に出演するアーティストだ。7月25日の愛知・名古屋TOKUZOに関取花×岡田梨沙、7月30日の東京・渋谷duo MUSIC