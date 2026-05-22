Bリーグ・秋田ノーザンハピネッツが運営するこども食堂「みんなのテーブル」は、秋田県初、そして国内のプロスポーツチームとしても初となる先駆的な“常設型”のこども食堂だ。注目すべきは、食事の提供だけではなく、誰でも安心して立ち寄れる“第３の居場所”として日常に組み込まれている点にある。なぜ、勝敗と直接関係のない「こども食堂」をプロバスケットボールチームが持つ必要があったのか。運営の背景、継続の仕組み、