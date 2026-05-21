TAIGAさんに芸人配達員エピソードをうかがってきました連載【ギグワーカーライター兼ウーバーイーツ組合委員長のチャリンコ爆走配達日誌】第151回ウーバーイーツの日本上陸直後から配達員としても活動するライター・渡辺雅史が、チャリンコを漕ぎまくって足で稼いだ、配達にまつわるリアルな体験談を綴ります！＊＊＊自分のタイミングでスキマ時間に配達ができるウーバーイーツの働き方は、仕事の依頼が安定して入ってこない私