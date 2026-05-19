パク・ユチョンが12月17日に東京国際フォーラムホールA公演を開催することに加え、7月1日にミニアルバム『Yesterday,I,Tomorrow』をリリースすることが発表となった。これは本日5月19日、東京・Zepp Hanedaで開催された全国ツアー＜PARK YUCHUN 2026 ZEPP TOUR＞のファイナル公演でアナウンスされたもの。東京国際フォーラムホールA は自身最大のキャパシティとなる。チケットのファンクラブ“YUNIVERSE”先行受付は5月25日23:59ま