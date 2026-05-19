THE BLUE HEARTSが、1991年6月12日・13日にNHKホールにて開催したライブ＜全日本EAST WASTE TOUR’91＞を、最新リマスター映像として放送されることがアナウンスされた。本ライブは、1990年9月10日発売された4枚目のアルバム『Bust Waste Hip』発表後に行った全国ツアー＜全日本 EAST WASTE TOUR’91＞のファイナル公演となる。1989年には初の海外ツアー、そして6枚目のシングル「情熱の薔薇」では初のオリコン週間シングルランキ