コロワイドグループのかっぱ寿司は、2026年5月21日〜5月24日の期間限定で、「かっぱのトクトクメニュー」として特別なセットメニューを提供する。〈「かっぱのトクトクメニュー」とは〉かっぱ寿司では、季節ごとに特別なセットメニューを提供する「かっぱのトクトクメニュー」を展開している。今回は、初夏の訪れを感じられる「ワクワク」をテーマにしたラインアップを用意した。海鮮や牛カルビがふんだんに乗った華やかな「タワー