ユニクロ UTから「サンリオキャラクターズ」コレクションが、2026年5月中旬に発売されます。（写真）【UNIQLO新作】990円で買える「サンリオ×リラコ」990円で買えるサンリオ×リラコユニクロで人気のコットンリラコ。夏の定番アイテムとして使いやすいアイテムが、サンリオデザインで登場します。涼しげなデザインで、ルームウェアとしてはもちろん、ちょっとしたお出かけにも使えるアイテム。キッズサイズで990円という価格帯も