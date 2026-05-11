ウェブサイトやデジタルメディアの保管を行う非営利団体のインターネットアーカイブは、2025年10月までに保存したウェブページの数が1兆件に到達したことを報告しているように、膨大なネットコンテンツの収集・保存を行っています。そんなインターネットアーカイブは新たに非営利財団の「インターネットアーカイブ・スイス」の設立を発表し、スイスのザンクト・ガレン大学と提携して「生成AIアーカイブ」の構築などを目標として掲