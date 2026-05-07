大切なお母さんへ、感謝の気持ちを込めた特別なギフトを贈りたい♡そんな想いに寄り添うロクシタンの母の日キャンペーンが、2026年5月8日(金)から5月10日(日)まで開催されます。期間中は、限定ギフトキットの販売に加え、対象購入者へ先着でカーネーションをプレゼント。南仏の植物の恵みを感じるロクシタンならではの華やかな贈り物に注目です。 母の日限定の特別キャンペーン ロクシタンで