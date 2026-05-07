ロクシタンの母の日ギフト特集♡カーネーション付き限定キットに注目

大切なお母さんへ、感謝の気持ちを込めた特別なギフトを贈りたい♡そんな想いに寄り添うロクシタンの母の日キャンペーンが、2026年5月8日(金)から5月10日(日)まで開催されます。期間中は、限定ギフトキットの販売に加え、対象購入者へ先着でカーネーションをプレゼント。南仏の植物の恵みを感じるロクシタンならではの華やかな贈り物に注目です。

母の日限定の特別キャンペーン

ロクシタンでは、期間中に全国の店舗で税込6,600円以上購入した方を対象に、先着でカーネーションをプレゼントするキャンペーンを実施。

各店舗・各日先着30名限定となっており、ギフトに花を添えて贈れる嬉しい企画です♪

また、現在は母の日限定の無料ラッピングサービスも展開中。

ギフトボックス（有料）を購入し、懸け紙ラッピングを希望すると、南仏の春を感じるローズデザインの懸け紙で華やかに包んでもらえます。

※写真はイメージです。店舗によって包装が異なります。

※実際の生花は、花の個体差や時期により色や見え方などがイメージと若干異なる場合がございます。

※なくなり次第終了。

ラ・プレリーのサマーキットで叶える上質ハリ肌♡数量限定セット登場

母の日におすすめの限定キット

今回登場する数量限定ギフトキットは、ハンドケアとボディケアを一緒に楽しめる贅沢なセット内容です。

「ネロリオーキデ ボディ＆ハンド」は税込6,380円。ネロリとオーキデが織りなす上品でフェミニンな香りが魅力で、優雅なリラックスタイムを演出してくれます。

内容：ネロリオーキデ パフュームド ボディミルク 250mL(現品)／ネロリオーキデ パフュームド ハンドクリーム 30mL(現品)

さらに、「ラヴァンドブランシュ ボディ＆ハンド」も税込6,380円で登場。爽やかで清潔感のあるラベンダーの香りが広がり、毎日のケア時間を心地よく彩ります。

どちらも現品サイズ入りで、実用性と特別感を兼ね備えた母の日ギフトにぴったりのセットです♡

内容：ラヴァンドブランシュ パフュームド ボディミルク 250mL(現品)／ラヴァンドブランシュ パフュームド ハンドクリーム 30mL(現品)

ロクシタンが届ける贈り物の温もり

ロクシタンのギフトを象徴する「イエローボックス」は、南仏オート・プロヴァンスの陽光をイメージした鮮やかなカラーが特徴。受け取った瞬間に心まで明るくなるような、温かなデザインが魅力です。

さらに、手結びされる十字ノットリボンには、“編む”という南仏の芸術文化への想いが込められています。

一つひとつ丁寧に結ばれたリボンが、贈り物にぬくもりと特別感を添えてくれるのもロクシタンならでは。

今年の母の日は、香り豊かなケアアイテムとカーネーションを添えて、感謝の気持ちを伝えてみてはいかがでしょうか♡

まとめ

ロクシタンの母の日キャンペーンは、限定キットや華やかなラッピング、カーネーションプレゼントなど、特別感たっぷりの内容が魅力。

実用性の高いハンド＆ボディケアアイテムは、毎日忙しいお母さんへのギフトにもぴったりです。数量限定アイテムも多いため、気になる方は早めのチェックがおすすめ♪

心温まる贈り物で、素敵な母の日を演出してみてください。