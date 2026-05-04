2026年5月15日（金）より全3章構成で順次劇場公開となる『機動警察パトレイバー EZY』。メカニカルデザイン・海老川兼武と、CG監督・森泉仁智のオフィシャルインタビューが到着した。2017年に製作決定を発表し、2022年にパイロットフィルムがイベントにて公開、さらに2024年9月に「2026年プロジェクト始動」を発表した「機動警察パトレイバー」シリーズの新作アニメーション作品『機動警察パトレイバー EZY（イズィー）』のプロジ