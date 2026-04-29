（台南中央社）オランダによる台湾統治に終止符を打ったとして台湾で英雄視されることが多い明代の武将、鄭成功の台湾上陸365年を記念する祭典が、鄭成功を祭る南部・台南市の延平郡王祠で行われた。国内外の鄭氏一族による団体や、鄭成功生誕の地として知られる長崎県平戸市の親善訪問団などが参加した。祭典を主宰した内政部（内務省）の呉堂安（ごどうあん）常務次長は、鄭成功が300年以上前に強い意志と胆力、見識を持ってオラ